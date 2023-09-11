تفاعل واسع مع فيديو مؤثر لمؤمن زكريا

تصدر مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك السابق قائمة تريند جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو ظهر خلاله مع المغني الشعبي رضا البحراوي.

واحتفل زكريا بعيد الميلاد الأول لابنته نيللي، والذي شهد تواجد العشرات من أصدقائه ومحبيه، فيما أحيا الحفل رضا البحراوي.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، الذي شهد تأثر زكريا ودخوله في نوبة بكاء، بعد توقف البحراوي عن الغناء ليتحدث إلى المدعوين، مؤكدًا أن اللاعب المريض سيعود إلى الملاعب قريبًا.

حاول البحراوي التخفيف عن مؤمن زكريا، حتى هدأ، وعاد للاحتفال مع عائلته وأصدقائه الذين حرصوا على حمله والرقص معه.

وابتعد مؤمن زكريا، 35 عامًا، عن الملاعب قبل 4 سنوات بعد اكتشاف إصابته بمرض نادر، هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، والذي أثر في قدرته على الحركة. وانضم زكريا إلى الجهاز الفني لفريق سموحة في يناير الماضي، قبل تعيينه منذ أسابيع، مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.