التعليم العالي: قُرب انتهاء قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

أعلنت وزارة التعليم العالي خلال بيان رسمي لها اليوم، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام ٢٠٢٣، اقترب من الانتهاء من مرحلة قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وباقي الشهادات الأخرى.

وأشارت الوزارة إلي أنه علي الطلاب سرعة التقدم بأوراقهم وتسجيل رغباتهم قبل غلق باب القبول أمام هؤلاء الطلاب وفقًا للتاريخ المُعلن على موقع مكتب التنسيق لكل شهادة من الشهادات، وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج الترشيح في أقرب وقت ممكن وقبل بداية العام الجامعي المُقرر له يوم 30 سبتمبر الجاري.

ونوهت الوزارة أن المكتب الإعلامي ،يؤكد على أن الطلاب الذين يقومون بالتسجيل على شبكة الإنترنت ثم لا يتقدمون بملف أوراقهم لمكتب التنسيق لن يتم الالتفات إلي ما قاموا بتسجيله على شبكة الإنترنت، وسيتم حذف أسمائهم وبياناتهم ولن يتم ترشيحهم، ولا يحق لأي منهم بعد إعلان نتيجة الترشيح أن يتقدم لمكتب التنسيق لترشيحه في ضوء الحد الأدنى المُعلن للشهادة الحاصل عليها، حيث أنه يتم ترشيح طلاب كل شهادة من الشهادات في ضوء أعداد ونسب مُحددة، وفي هذه الحالة لن يتم ترشيح الطلاب إلا للكليات التي يوجد بها أماكن مُتبقية فقط، وطبقًا لما ورد بدليل مكتب التنسيق لهذا العام 2023.