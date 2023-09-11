تأهل هانيا الحمامي إلى الدور ربع النهائي لبطولة قطر كلاسيك 2023

تأهلت هانيا الحمامي، لاعبة وادى دجلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2023، بعد تغلبها على الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام المصنفة الـ41 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (13-11) (11-6) (11-6)، لتواصل "الحمامي" مشوار تحقيق الانتصارات بكبرى المنافسات المحلية والدولية.

ومن المقرر أن تواجه الدجلاوية هانيا الحمامي-المصنفة الثالثة عالميًا- في الدور ربع النهائي ببطولة قطر كلاسيك، الإنجليزية جورجينا كينيدي المصنفة 8 عالميًا.

وتعد بطولة قطر كلاسيك للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويبلغ مجموع جوائزها 187 ألف دولار، وانطلقت فعالياتها يوم السبت الماضي بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: على فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.