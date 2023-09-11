الكشف على 2131 رأس ماشية في القافلة البيطرية بقرية سوانى سمالوس بالضبعة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، استمرار جهود المحافظة مع المجتمع المدنى في خدمة وتنمية المجتمع المحلى والتعاون في عدد من المجالات ومنها تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها مع الدفع بمزيد من القوافل البيطرية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية للوصول إلى جميع المناطق.

وأشار محافظ مطروح، الى أن القافلة البيطرية لقرية سوانى سمالوس بالضبعة؛ وقعت الكشف الطبي والعلاجي على 2131 رأس من الثروة الحيوانية.

وصرح الدكتور سعد فاروق جويلي مدير عام الطب البيطري بمحافظة مطروح، بإنه استمرارا لأعمال القافلة البيطرية في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة المجتمع وبالتنسيق مع إحدى شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان، حيث تم تنظيم قافلة بيطرية بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبعة البيطرية، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي علي إجمالي 2131 حالة من الحيوانات شاملة 1000 حالة تجريع ومكافحة طفيليات داخلية بالأغنام، و450 حالة تحصين و450 حالة ترقيم وتسجيل، و231 حالة باطنة وجراحة وجلدية.

الكشف على 2131 رأس في القافلة البيطرية بقرية سوانى سمالوس بالضبعة

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