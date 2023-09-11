مساعد الرئيس الروسي: روسيا تجاوزت نقطة ذروة هبوط الروبل

الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 01:21 م

قال مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين إن فائضا من العملة الصعبة سوف يتشكل في الأشهر المقبلة على خلفية عدد من العوامل، مؤكدا أن روسيا تجاوزت نقطة ذروة هبوط الروبل.

وأضاف - في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في الفترة من 10-13 سبتمبر الجاري في مدينة فلاديفوستوك، وذلك تعليقا على قضية سعر صرف الروبل الحالي وامتثاله للقيم الأساسية، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين، أن السوق تجاوز ذروته، وأن السوق سيتلقى في الأشهر المقبلة عائدات أكبر من النقد الأجنبي من زيادة أسعار السلع والخدمات، فضلا عن آثار رفع سعر الفائدة الرئيسي وتشديد السياسة النقدية.

وأوضح أن أسعار النفط الخام في العالم مستقرة الآن، وأن احتمال ارتفاعها أكبر من احتمال انخفاضها، متابعا "حتى لو نمت هذه الأسعار أو حتى إذا تم الحفاظ على المستوى الحالي، فسيكون لدى أوبك + مجال لزيادة الإنتاج".

وأكد أنه عند النظر إلى السوق العالمية، سنرى أن احتياطيات النفط في العالم تتراجع بشكل جدي للغاية، وهذا يعني أنه من المستوى الحالي (لأسعار النفط) على الأغلب سيرتفع أكثر من أن ينخفض، مشيرا إلى أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير في النصف الأول من العام الجاري حيث سجلت نحو 55 دولارًاَ، لكنها تعافت الآن، مسجلة سعرا يتراوح بين 70-75 دولارا للبرميل بالنسبة لتصدير النفط الروسي".

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا، ويشارك فيه وفود من بيلاروس وفيتنام والهند وكازاخستان والصين وكوريا الشمالية ولاوس وميانمار وسنغافورة والفلبين في الفترة من 10-13 سبتمبر الجاري، ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "على طريق التعاون والسلام والازدهار".

