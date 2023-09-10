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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل مقتل "فرامل" أخطر العناصر الإجرامية في أسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أسفر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن العام  بوزارة  الداخلية اليوم عن  مقتل "فرامل" أخطر العناصر الإجرامية من متجري المخدرات بدائرة مركز كوم أمبو بأسوان ، و3 آخرين شديدي الخطورة خلال تبادل  إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وضبط معهم (2 بندقية آلية – 4 خزينة – 2 بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام – سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية – دراجة نارية – مركبة "تروسيكل" – ميزان حساس).. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان مقتل فرامل
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