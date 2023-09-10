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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد تعلن موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال
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أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن وصول العاصفة دانيال السواحل الليبية تسبب في كارثة، حيث أدت إلى سقوط أمطار، ووجود نشاط لحركة الرياح، بجانب وجود سيول غير مسبوقة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن العاصفة دانيال لم تكن مألوفة خلال العقود الماضية، وهذه الظاهرة ناجمة عن تغيرات المناخ التي يعاني منها العالم خلال الفترة الحالية.

وتابعت: مصر ستتأثر بالعاصفة دانيال ولكن بصورة أقل حدة من التي نراها خلال الأيام الحالية في ليبيا.

وأوضحت غانم، أن عاصفة دانيال ستهدأ غدا الإثنين في ليبيا، وتبدأ في دخول مصر باليوم ذاته، حيث ستبدأ بوجود منخفض جوي يتبعها انخفاض في درجات الحرارة، ووجود نشاط لحركة الرياح.

وتابعت: عقب قدوم عاصفة دانيال إلى مصر ستزيد حركة الرياح لتصل سرعتها بين 50 و60 كم\ ساعة، ثم تبدأ مراحل السقوط الأمطار على محافظات الإسكندرية والوجه البحري، بدرجات خفيفة ومتوسطة، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

ولفتت غانم، إلى أن الرياح التي ستكون في الصحراء الغربية ستكون محملة بالرمال والأتربة، ومن المحتمل أن يكون تحسن في درجات الحرارة بدء من يوم الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري. 

الدكتور منار غانم المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية العاصفة دانيال
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