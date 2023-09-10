الحصرى: خروج لاعبى فراعنة الطائرة من محنة الجزائر دافع قوى للوصول للقب

كشف حسن الحصرى مدرب عام منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، على نجاح الجهاز الفنى فى خروج لاعبى الفراعنة من محنة الخسارة من الجزائر فى الدور الأول من البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة.

و قال الحصرى فى تصريحات إعلامية، أن خروج اللاعبين من محنة خسارة الجزائر كان دافع قوى لمواصلة مشوار حصد اللقب بالوصول لنصف النهائى لمواجهة الكاميرون غدا فى مباراة حسم التأهل للنهائي.

وأشار إلى ان اللاعبين لم يفكرون فى حجم المنافس ويركزون فى جميع اللقاءات كل مباراة على حدة من أجل الوصول لهدف حصد اللقب.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الطائرة مع الكاميرون غدا، الاثنين، فى نصف النهائي، بعدما حقق الفراعنة الفوز على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة، فيما فاز منتخب الكاميرون على منتخب تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط.



وتأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة “3-0“ فى دور الـ 16، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة “3-0“.

وقبلها تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بينما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.