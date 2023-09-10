صحة القليوبية تفتتح مركز فحص ورعاية المقبلين على الزواج بالعبور

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن افتتاح مركز فحص ورعاية المقبلين على الزواج بمركز المستقبل التابع لإدارة العبور اعتباراً من أمس الأحد ، تحت إشراف الدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمديرية وإشراف دكتورة آية السيد حسين مدير إدارة الأمومة والطفولة بالقليوبية ومنسق فني المبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، والدكتور أحمد شعراوي مدير الأسنان بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوى بالقليوبية، والدكتور أحمد حسن مدير الإدارة الصحية بالعبور.

وأكد وكيل الوزارة ، أن القليوبية تشمل 13 مركز لتقديم الخدمة حيث تغطي كافة الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة معلناً عن الخدمات المقدمة بالمراكز التي تنفذ المبادرة وهي فحص طبي شامل، وفحص معملي (تحديد فصيلة الدم؛ تحديد معامل ريسوس؛ تحديد نسبة الهيموجلوبين )، واكتشاف بعض الأمراض الغير سارية ( الضغط . مرض السكري. مرض السمنة )، واكتشاف بعد الأمراض الفيروسية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي بيHBV . الالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV . فيرس نقص المناعة المكتسب HIV المسبب لمتلازمة الأيدز AIDS) .

والكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية( أنيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية) ، والاستبيان النفسي الذي يقيس القدرة على القيام بالوظائف العادية أو ظهور ظواهر جديدة تؤثر على الحالة النفسية.

وأضاف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، أن المبادرة تشمل توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض ومنع انتقال المرض من الطرف المصاب إلى الطرف السليم وتوفير خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية.

ويتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بـ خضوعه للفحص.

وعليه يتم التوعية بكل الوحدات التابعة للرعاية الصحية الأولية بأهمية وضرورة الفحص للمقبلين على الزواج والخضوع للفحص قبل عقد القران بمده لاتقل عن 15 يوما.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية للحفاظ على صحة الشعب المصري، تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بقيادة وتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.