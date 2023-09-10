لاعب منتخب الطائرة: لا بديل عن الفوز أمام الكاميرون.. وننتظر دعم الجماهير غدًا

تحدث محمد عادل لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة عن تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتمكن الفراعنة من الصعود إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 في لقاء الدور ربع النهائي الذي أقيم أمس.

وقال عادل في تصريحاته عقب مباراة المغرب: «المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق نظرًا لتواجد أكثر من لاعب محترف في أفضل الدوريات في العالم على رأسهم الدوري الروسي والدوري البولندي».

وأضاف عادل «درسنا منتخب المغرب جيدًا وعلمنا نقاط الضعف لديهم وقمنا باستغلال تلك النقاط ونجحنا في الفوز بثلاث أشواط نظيفة».

وتابع: «كل منتخبات البطولة قوية ولا يوجد منتخب ضعيف على سبيل المثال ليبيا والجزائر وكينيا وتونس جميعها فرق مميزة وقبل مباراة المغرب لم نكن نفكر في منافس الدور نصف النهائي لأننا لم نكن قد تأهلنا بعد».

وشدد لاعب منتخب الطائرة: «مباراة الكاميرون في نصف النهائي صعبة جدا ولا بديل عن الفوز من أجل الوصول إلى النهائي الذي يسهم في تأهل الفريق إلى أولمبياد باريس».

ووجه الشكر إلى الجماهير التي تساندهم في المدرجات من بداية البطولة متمنيًا زيادة الأعداد أكثر وأكثر خاصة غدا و في المباريات المقبلة نظرًا لتأثيرهم الكبير في إشعال حماس جميع اللاعبين.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون غدًا الإثنين في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتأهل المنتخب لربع النهائي بعد الفوز على كينيا 3/0 في دور الـ16 فيما تأهل المغرب بعد الفوز على مالي بنفس النتيجة في الدور ذاته.

يذكر أن المنتخب صعد إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث فاز على بوروندي في الجولة الأولى فيما خسر من نظيره الجزائري في الجولة الثانية.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

جدير بالذكر أن البطولة الأفريقية لكرة الطائرة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.