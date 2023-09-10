وزير العدل البريطاني يصف الوضع في المغرب في أعقاب الزلزال ب"المروع"

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 11:44 ص

وصف وزير العدل البريطاني أليكس تشاك اليوم الأحد الوضع في المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخرا وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من الأشخاص ب"المروع".

وأعرب تشاك - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن استعداد الحكومة البريطانية تقديم أي مساعدة مطلوبة.

وتابع تشاك "سنفعل كل ما في وسعنا.. ونعرض مساعدة المملكة المتحدة في عمليات البحث والإنقاذ إذا طلبت السلطات المغربية ذلك".

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مدن مغربية مساء الجمعة وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن السلطات المغربية.