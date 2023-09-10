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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير العدل البريطاني يصف الوضع في المغرب في أعقاب الزلزال ب"المروع"

زلزال المغرب
زلزال المغرب
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وصف وزير العدل البريطاني أليكس تشاك اليوم الأحد الوضع في المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخرا وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من الأشخاص ب"المروع".

وأعرب تشاك - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن استعداد الحكومة البريطانية تقديم أي مساعدة مطلوبة. 

وتابع تشاك "سنفعل كل ما في وسعنا.. ونعرض مساعدة المملكة المتحدة في عمليات البحث والإنقاذ إذا طلبت السلطات المغربية ذلك".

وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مدن مغربية مساء الجمعة وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن السلطات المغربية.

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