الأهلي يطلب السعة الكاملة في مباريات الدوري الأفريقي

طلب النادي الأهلي من وزارة الداخلية الموافقة على حضور السعة الكاملة من الجماهير في مباريات الفريق في بطولة الدوري الأفريقي بداية من لقاء العودة ضد فريق سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

ويشارك الأهلي في المباراة الافتتاحية من بطولة الدوري الأفريقي أمام سيمبا يوم 20 أكتوبر المقبل في تنزانيا في حين يقام لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وترغب إدارة القلعة الحمراء، التحرك مبكرًا بخصوص ملف الحضور الجماهيري في إقناع الأمن بتنفيذ مطلبها نظرًا لأهمية مباريات البطولة والرغبة في حصد لقبها وحال نجح الأهلي في تخطي عقبة سيمبا التنزاني، سيواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

من ناحية أخرى يواصل الفريق تدريباته على ملعب «التتش» استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري والتي تقام يوم 15 سبتمبر الجاري في المملكة العربية السعودية بملعب الملك فهد الدولي في الطائف.

ومن المنتظر أن ينضم الرباعي الدولي للتدريبات عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في مباراة أثيوبيا يوم الجمعة الماضي وتم منحهم راحة أمس السبت من التدريبات في انتظار اكتمال الصفوف خلال اليومين المقبلين بانضمام الثلاثي بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في الأجندة الدولية.