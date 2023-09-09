شراكة حصرية بين راية للإلكترونيات ومنصة "جيفتولجر" للهدايا التشاركية

وقّعت شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة تحت مظلة مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عقد شراكة حصرية مع منصة "جيفتولجر" الإلكترونية الناشئة المتخصصة في البيع الإلكتروني التشاركي للهدايا من فئات متعددة. وفي إطار الشراكة، تتيح منصة جيفتولجر عبر موقعها الإلكتروني مُختلف الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية من شركة راية للإلكترونيات حصريًا.

وأكد باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة، أن الشراكات المثمرة مع المبادرات والشركات القائمة على أفكار مبتكرة من شأنها تقديم خدمة مميزة للعملاء وتعزيز التحول الرقمي. مشيرا الي إتاحة مجموعة كبيرة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من مُختلف العلامات التجارية عبر منصة جيفتولجر، حيث سيتمتع عملاء جيفتولجر بباقة خدمات ما بعد البيع التي تقدمها راية لعملائها، بدءًا من ضمان راية ، وصولًا إلى حزم مميزة ومزايا ولاء العملاء".



وأضاف : نعزز توسعاتنا الجغرافية بمزيد من فروع سلسلة راية ستورز بأنحاء الجمهورية - التي تخطى عدد متاجرها 70 متجرًا، فضلًا عن التطوير المستمر لخدمات البيع الإلكتروني عبر موقع وتطبيق راية شوب، وتحسين خدمات ما بعد البيع وجهود تعزيز تجارب العملاء، حيث نحرص على عقد الشراكات المثمرة مع المنصات القائمة على أفكار مبتكرة، وتستهدف التيسير على العملاء وتقديم منتجات ذات جودة عالية".

وقالت مي بلال، الرئيس التنفيذي لجيفتولجر، أن منصة جيفتولجر التي انطلقت في 2022 تقدم تجربة تسوق جديدة لتلبية الاحتياجات الحقيقية والفعلية للعملاء وتتوافق مع سلوك المستهلكين في المنطقة، بإتاحة المشاركة الجماعية بشكل إلكتروني سهل الاستخدام لتقديم الهدايا في المناسبات المختلفة لأحبائهم وأصدقائهم. وتتيح المنصة لعملائها اختيارات مختلفة وعلامات تجارية متعددة مميزة تناسب كافة المناسبات وكافة شرائح المجتمع .



وأكدت ان الشراكة ستدعم تقديم خيارات أوسع وأكثر تعددًا لمنتجات إلكترونية وأجهزة منزلية من مصدر موثوق مدعومة بأفضل مستويات خدمة العملاء والصيانة".