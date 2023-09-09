النائب هشام الحصري: الفلاح المصري يعيش أفضل عصوره حاليًا

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفلاح المصري يعيش حاليا أفضل عصوره، نظرا لما تقدم الدولة له من اهتمام وخدمات وتيسيرات، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الحصرى في تصريحات له اليوم بمناسبة عيد الفلاح المصري، يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه بقضايا الفلاح وقطاع الزراعة بشكل عام، حيث لم يعد يعاني الفلاح حاليا من أزمات نقص الأسمدة وكذلك بوار الأراضي التى لا تصل إليها مياه الرى، وكذلك مشكلة انخفاض أسعار المحاصيل وتكبده خسائر كبيرة في نهاية كل محصول، بالإضافة علي عدم وجود رعاية اجتماعية وصحية له.

وأوضح أن تلك المشكلات انتهت في ظل توجيهات الرئيس السيسي، وأصبح الفلاح يتمتع بتأمين صحى واجتماعي ويضمن تحقيق هامش ربح مناسب من المحاصيل، بالإضافة إلى تحسين معيشته الاجتماعية بالقرى وتوفير كافة الخدمات له حيث أصبح عدد كبير من القرى لايختلف كثيرا عن المدينة فيما يتعلق بمستوى الخدمات، وذلك بفضل مشروعات مبادرة حياة كريمة التى تستهدف نقلة حضارية غير مسبوقة قي مصر.

ووجه الحصرى التهنئة للفلاح المصرى في يوم عيد الفلاح اليوم ٩ سبتمبر، مشيدا بدوره الوطنى الذى لا يقل عن دور الجندى في المعركة.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن الفلاح المصري يستحق النحية والتقدير منا جمبعا، فهو كان يقوم بدوره علي أكمل وجه في فترات الأزمات السابقة مثل فترة أزمة فيروس كورونا وكذلك أيام الثورة في يناير ٢٠١١ وعدم الاستقرار الأمنى، ولم يتخلي عن دوره نهائيا، وهو ما ساعد البلاد في توفير الأمن الغذائي للمواطنين خلال تلك الأزمات.