ماذا قالت النيابة حول وفاة أحد الأشخاص في مشاجرة بأوسيم؟

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة أحد الأشخاص فى مشاجرة بين طرفين بأوسيم.

وقررت النيابة العامة حبس طرفي المشاجرة كما أمرت بعرض جثة المجنى عليه على الطب الشرعي لتشريح الجثة، وأمرت بإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة، وصرحت بالدفن عَقِب بيان الصفة التشريحية وطلب التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص أحدهم "مُصاب بجروح قطعية") ، طرف ثان: (3 أشخاص "مصابين بجروح طعنية وسحجات" وتوفى أحدهم متأثراً بإصابته) بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بالتعرض لكريمة أحد أفراد الطرف الثانى فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقى الأطراف لمناصرة ذويهم ، فقام أحد أفراد الطرف الأول بالتعدى على أحد أفراد الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.