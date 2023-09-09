تسابق سيارتين بسرعة جنونية يتسبب في وفاة شاب وإصابة زوجين بالفيوم

شهد ميدان عبدالمنعم رياض بمدينة الفيوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادثا مأسويا، حيث لقي رب أسرة يدعي" احمد سيد عبد المطلب " 29 سنه مصرعها وإصابة زوجين آخرين في حادث مروري نتيجة إصطدامهم بسيارة تسير بسرعة جنونية تتسابق مع سيارة أخرى بميدان عبد المنعم رياض بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم .



وكشف محمد علي ابن عم المتوفي تفاصيل مصرعه جراء حادث تصادم وقع بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض يوم الخميس الماضي أثناء عودة احمد بصحبة ابن خاله وزوجته وابنه يستقلون دراجة بخارية.

وتابع"علي" أن الضحية متزوج ولديه ولدين أعمارهم 4 سنوات ، وطفل عمرها عاما وكان يعمل في أحدي المصانع بمدينه 6 اكتوبر ، واثناء الحادث كان في طريق العودة بعد زيارة اسرته وكان بصحبته إبن خاله وزوجته وأبنه وأثناء عودتهم صدمتهم سيارة تسير بسرعة جنونية بحسب ما روي ابن عم المتوفي.



وأضاف إبن عم المتوفي، أن السيارة المتسببة في الحادث، كان يقودها شاب متهور يسير بسرعة جنونية، وأثناء مرور احمد بدرجاته الناريه بصحبة ابن خاله و زوجته صدمتهم السيارة وفر قائد السيارة هاربا تاركهم ينزفون على الطريق.



وأكمل أهلية المتوفي الحديث، بأنه يوجد شاهد عيان كان واقفا بجانب الطريق وشاهد الحادث، ووثق رقم السيارة المتسببة فيه بهاتفه، ولكن للاسف لم يتمكن من القيام بتصوير الشاب المتسبب في الحادث.

واكدت الأهلية، أن التقرير الطبي بشأن الإصابات التي تعرضت لها احمد جراء الحادث كانت تهشم فى الجمجمة وقطع جذر المخ وترشيح فى كل الجمجمة وغيبوبة تامة وكدمات بالرئتين، وتوقف بعضلة القلب، حتى توفي في الحال قبل انتقاله إلى من المستشفى.

فيما تم تشخيص اصابه محمد بكسر مضاعف بالقدم اليسرى واجرايت له عمليات تركيب شرائح ومسامير بالقدم وأصابه زوجته جهاد كمال بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم وتجمع دموي .

وأشارت أسرة الشاب إلى أنهم تفاجاء أسرة الشاب المتوفي بقيام شخص آخر بتسليم نفسه واعتراف بأنه من كان يقود السيارة .

وقمنا بعمل محضر بالواقعة حمل رقم 17191 لسنة 2023 جنح اول الفيوم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للتأكد من هوية مرتكب الواقعه.