حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بـ3 محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 26 قضية حيازة أسلحة نارية، عبارة عن (16 بندقية آلية - 24 بندقية خرطوش – طبنجة - 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (26 متهم "لـ 18 منهم معلومات جنائية").

⦁ ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الشابو") بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية).

⦁ تنفيذ 411 حكم قضائى متنوع.

ضبط 3 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الشابو).. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

⦁ ضبط 3 قطع سلاح نارى، عبارة عن (3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

⦁ تنفيذ 808 حكم قضائى متنوع.

⦁ ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 8 كيلو جرام لمخدر البانجو- 5,500 كيلو جرام هيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. وكذا (بندقية خرطوش ، 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

⦁ ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية من مخدر الحشيش)..بحوزة (5 متهمين).

⦁ ضبط 7 قضايا أسلحة نارية وبيضاء ..ضُبط خلالهم (2 فرد محلى ، طبنجة ، 5 قطع أسلحة بيضاء)، بحوزة 7 متهمين.

⦁ تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.