رونالدو يغيب عن مباراة البرتغال المقبلة في تصفيات يورو 2024

يغيب أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، عن مباراة منتخب بلاده أمام لوكسمبورج المقبلة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويواجه منتخب البرتغال، نظيره لوكسمبورج في الجولة السادسة من تصفيات يورو 2024، في مباراة مقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر الجاري.

وشارك رونالدو في فوز المنتخب البرتغالي على سلوفاكيا بهدف للا شئ سجله برونو فيرنانديز، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات يورو 2024.

وحصل صاروخ ماديرا على البطاقة الصفراء في مباراة البرتغال وسلوفاكيا، بعد تدخله العنيف ضد الحارس مارتن دوبرافكا في إحدى الفرص التهديفية لبرازيل أوروبا.

حصول رونالدو على البطاقة الصفراء، يعني غيابه عن مباراة لوكسمبورج؛ بسبب تراكم البطاقات، ليفتقد منتخب البرتغال لخدمات قائده وهدافه التاريخي في هذا اللقاء.

ويستضيف منتخب البرتغال، لوكسمبورج يوم الإثنين المقبل على ملعب ألغارفي، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات يورو 2024.