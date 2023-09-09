رئيس الإمارات: نتضامن مع المغرب في هذه الأوقات الصعبة

قدم محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، تعازيه إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال.

وأضاف "بن زايد"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة، حفظ الله المغرب من كل شر".

وفي وقت سابق، أكد التلفزيون المغربي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في وقت مُبكر اليوم السبت، إلى 632 وفاة و329 مصابًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وبلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، وتأثرت به أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية.