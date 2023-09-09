الأهلي يشكر الجهاز الفني للمنتخب

وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، للالتزام باتفاقه، والسماح لرباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية بمغادرة معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا، التي جرت مساء اليوم.

وكان الأهلي اتفق مع مسئولي المنتخب على مغادرة الرباعي حتى يتمكن لاعبو الأهلي الدوليون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريقهم، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء القادم، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، يوم 15 سبتمبر الجاري.

وشارك رباعي الأهلي مع منتخب مصر في مباراة أثيوبيا مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا.