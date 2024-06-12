تشكيل الحكومة الجديد.. أيهما أولا حلف اليمين أم ثقة مجلس النواب؟

يترقب الشعب المصري، تشكيل الحكومة الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة من ذوي الخبرات والكفاءات.

وكشف مصدر مطلع أمس، أن عرض تشكيل الحكومة الجديد سيكون عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على ثقة البرلمان.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» خطوات تشكيل الحكومة الجديد وحلف اليمين والحصول على الثقة وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فيما يلي:

حددت المادة 146 والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من الدستور الضوابط الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة الجديد بعد تكليف رئيس الجمهورية للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة كفاءات وخبرات.

5 خطوات أمام تشكيل الحكومة الجديد للحصول على ثقة أعضاء مجلس النواب

ووفقا للدستور والقانون فإن هناك 5 خطوات أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة لكى تحصل على ثقة مجلس النواب، أولها أن يشكل مدبولى الحكومة ثم تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس، وبعدها يتقدم ببرنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال 20 يوما من تشكيلها، ثم يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس، ويصدر قرارا فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

ونصت المادة (126) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تؤدي الحكومة الجديدة المُشكلة بعد انتهاء كافة المناقشات والموافقات، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن تتقدم ببرنامجها عقب ذلك إلى البرلمان و خلال 20 يوماً من تاريخ تشكيله

كما حددت المادة أنه يشكل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة هذا البرنامج، برئاسة أحد الوكيلين ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.