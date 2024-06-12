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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ما أهمية التحول كليا للكتاب الجامعي الإلكتروني؟ ..مدير برامج علوم الذكاء الاصطناعي يوضح

الدكتور محمد عبدالعزيز،
الدكتور محمد عبدالعزيز، مدير برامج علوم الذكاء الاصطناعي
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قال الدكتور محمد عبدالعزيز، مدير برامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، ‏إن التحول الرقمي بشكل عام عبارة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل التليفون ‏والسبورة الذكية، وكل الأدوات الإلكترونية التي من شأنها تسهيل وتقديم الخدمات ‏المقدمة للمواطنين والطلاب.‏

وأضاف "عبدالعزيز"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: ‏‏"استخدام الأجهزة والأدوات الإلكترونية تعد المرحلة الأولى في عملية التحول ‏الرقمي، وبعدها يمكن الدخول في مرحلة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ‏والخدمات المقدمة بهدف إمكانية الوصول لقرارات صائبة تناسب العملية التعليمية ‏أو أي خدمة أخرى تُقدم للمواطن بشكل عام".‏

وأكد على أهمية الاعتماد على الكتب الإلكترونية التي تتيح ‏للطالب الرجوع للكتاب في أي مكان وزمان يحتاجه خلال العملية التعليمية الخاصة ‏به، بدلا من استخدام الكتاب الورقي بتكلفته العالية الخاصة بالطباعة وخلافه.‏

مرحلة الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات التكنولوجيا الرقمية جامعة الجلالة