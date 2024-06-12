ما أهمية التحول كليا للكتاب الجامعي الإلكتروني؟ ..مدير برامج علوم الذكاء الاصطناعي يوضح

قال الدكتور محمد عبدالعزيز، مدير برامج علوم الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة، ‏إن التحول الرقمي بشكل عام عبارة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل التليفون ‏والسبورة الذكية، وكل الأدوات الإلكترونية التي من شأنها تسهيل وتقديم الخدمات ‏المقدمة للمواطنين والطلاب.‏

وأضاف "عبدالعزيز"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: ‏‏"استخدام الأجهزة والأدوات الإلكترونية تعد المرحلة الأولى في عملية التحول ‏الرقمي، وبعدها يمكن الدخول في مرحلة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ‏والخدمات المقدمة بهدف إمكانية الوصول لقرارات صائبة تناسب العملية التعليمية ‏أو أي خدمة أخرى تُقدم للمواطن بشكل عام".‏

وأكد على أهمية الاعتماد على الكتب الإلكترونية التي تتيح ‏للطالب الرجوع للكتاب في أي مكان وزمان يحتاجه خلال العملية التعليمية الخاصة ‏به، بدلا من استخدام الكتاب الورقي بتكلفته العالية الخاصة بالطباعة وخلافه.‏