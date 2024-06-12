وزير الخارجية البحريني يدعو إلى هدنة إنسانية في السودان خلال أيام عيد الأضحى

دعا عبد اللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين إلى هدنة إنسانية في السودان خلال أيام عيد الأضحى ، مشددا على ضرورة إبلاغ الأطراف المتنازعة بوضوح أن استمرار الحرب والدمار لن يؤدي إلا إلى إطالة معاناة الشعب السوداني.

جاء ذلك خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري حول تعزيز التنسيق فيما بين مبادرات وجهود السلام لصالح السودان، الذي استضافته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، بحضور الامين العام للجامعة العربية احمد أبوالغيط..

وشدد على ضرورة تشجيع العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سلمي، عبر منتدى جدة ودول الجوار، داعيا لحشد الدعم الإقليمي والدولي للتوصل إلى حل سياسي، وممارسة الضغط على جميع الأطراف لوقف القتال.

وطالب الزياني بتنفيذ المبادرات الاقتصادية لدعم الاقتصاد وبرامج التنمية في السودان، والعمل على ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن لتخفيف معاناة المدنيين.

ودعا الزياني المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى إصدار قرار ملزم بوقف القتال واحترام القوانين الدولية.

وشدد الزياني على ضرورة دعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة وتقديم المساعدات المالية للدول المضيفة.

وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف المعاناة في السودان، مؤكدا انه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال جهد جماعي يضم جميع الأطراف الملتزمة بإنهاء الأزمة، بدعم من الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.



وقال أن مستقبل السودان يعتمد على جهودنا الجماعية لاستعادة السلام والاستقرار في هذه الدولة المضطربة. داعيا الى ضرورة العمل معًا على توحيد الجهود والتضامن لمساعدة السودان في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه.