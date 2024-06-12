رئيس جامعة بني سويف: تدشين موقع المجلة الدولية للكيمياء الحيوية على بنك المعرفة

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها أحمد، المنسق العام للجنة المجلات العلمية، وأعضاء مجلس الإدارة.

ووجه الدكتور منصور، التهنئة بتدشين موقع المجلة الدولية للكيمياء الحيوية التطبيقية على بنك المعرفة، وبتوقيع عقود إتاحة 3 مجلات علمية بدار المنظومة السعودي، وهي: مجلة آفاق بحثية للعلوم الاجتماعية والانسانية، والمجلة العلمية لدراسات الإعلام الرقمي والرأي العام، والمجلة العلمية لبحوث المرأة والإعلام والمجتمع، والتقدم لتقييم هذه المجلات لأول مرة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما تمت الموافقة على إتاحة 11 مجلة علمية في قاعدة بيانات EBSCO، استكمالاً للمجلات الـ25 التي سبق إدراجها، وإصدار المجلة المصرية للنباتات الطبية العطرية التي تصدر عن معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بالجامعة، واعتماد الرؤية والرسالة والأهداف والقطاعات الموضوعية، واعتماد تشكيل مجلس إدارة هيئة التحرير المسئول المالي والإداري لها.

وفي سياق منفصل، ترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد المطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم تحديد موعد انعقاد دورة التأهيل للعمل بالسلك الجامعي لعدد 80 معيدا ومعيدة لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك عقد دورة إعداد المدربين TOT، طبقا للجدول الزمني الوارد من المركز القومي للتدريب الأسبوع الأول أيام (8-9-10) أغسطس، والأسبوع الثاني أيام (15-16-17) أغسطس.

وفي سياق آخر، تمت مناقشة قواعد إجراءات قبول الطلاب الوافدين للعام 2024/2025، ومناقشة مقترح المشاركة في معرض الخليج الثالث للتدريب والتعليم المقرر عقده في سبتمبر المقبل بدبي لجذب اكبر عدد ممكن من الوافدين، جاء ذلك خلال اجتماع إدارة الوافدين، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور أيمن غنيم المنسق العام لإدارة الوافدين، وأعضاء مجلس الإدارة.