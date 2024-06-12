تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 38 ألف سيدة

أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن الدولة المصرية بأجهزتها كافة تضع المشكلة السكانية كإحدى أولوياتها، لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتحسين معيشة المواطن المصري على المستويات كافة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأسرة وفى مقدمتها صحة المرأة والطفل .



من جانبه، أعلن الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا، أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لعدد 38 ألفا و326 منتفعة، وذلك ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار ( حقك تنظمى ) والتى تم تنفيذها خلال الفترة من الأحد 26 مايو الماضي حتى الخميس 6 يونيه الجاري، لافتاً إلى أنه تم تقديم جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانا، فضلا عن تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحى للمترددات.



وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى، مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن فعاليات الحملة أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 38 ألفا و326 منتفعة، وصرف 39 ألفا و666 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتقديم خدمات طبية شملت إجراء 984 كشف نساء وعمل سونار لـ 407 سيدات، وتقديم المشورة الطبية لـ 37101 سيدة.

447599513_460354423261050_9199984546473415147_n

447886736_2225534557790284_5055998477187465498_n

448093882_7733746780071301_6287188808343528822_n