مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي يعقد اجتماعا موسعا بقيادات مطروح

عقد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع قيادات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور راضى حماد رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة، والدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، والدكتورة نانسي الجندى رئيس الإدارة المركزية للمعامل، الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح وفريق من مرافقي مساعد الوزير من مديرى عموم إدارات قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والدكتور إسلام عساف وكيل المديرية، وقيادات صحة مطروح.

وجرى مناقشة واستعراض نتائج مرور ومتابعة الفرق الوزارية لعدد من المستشفيات والمنشآت الصحية، حيث استعرض مساعد الوزير أبرز الملاحظات لتداركها والعمل على تلاشيها، منوها بزيارة فريق وزارى خلال شهر للتأكد من تلافى جميع الملاحظات.

مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي يشكر عدد من الإدارات المتميزة

وحرص مساعد وزير الصحة للطب الوقائي على تقديم الشكر لعدد من الإدارات المتميزة، وقدم دعمه الكامل للفرق الطبية بالمحافظة، مثمناً مجهوداتهم المضنية لخدمة المرضى، وحضر الاجتماع مديري عموم الطب الوقائي، والصيدلة، وجميع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، والإدارات الصحية، ومديري جميع مستشفيات المحافظة.

مساعد الوزير يؤكد تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بمحافظة مطروح

وأشار الدكتور عمرو قنديل إلى أن وزارة الصحة تقدم كل الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة؛ للمساعدة على تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطن وعلى أكمل وجه، مشددًا على تسهيل كل الإجراءات أمام المرضى أثناء تلقيهم للخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات ومكاتب الصحة بمحافظة مطروح.

وصدق مساعد الوزير على مكافأة شهر لفريق تطعيمات المديرية وصحة البيئة والرصد والبيئى؛ لما لمسه من حسن العمل وارتفاع مؤشرات الأداء بصحة مطروح.

مساعد الوزير: يوجه بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال المعمل المشترك

ووجه "قنديل" بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال المعمل المشترك عن طريق الاستغلال الأمثل للأجهزة والتجهيزات المتاحة وتدريب العاملين بمختلف معامل المعمل المشترك على كافة الإجراءات والمعايير المستحدثة والالتزام بمعايير الجودة، كما وجه للادارة المركزية للمعامل بدعم معامل المنشآت الصحية بالأجهزة الطبية لرفع مستوي الخدمات المقدمة، وسرعة الانتهاء من أعمال صيانة الأجهزة الخاصة بالمعامل بكافة منشأت المحافظة.

ومن جانبه رحب الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الطب الوقائي، مرافقيه على أرض المحافظة، مثمناً الدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة.

مساعد الوزير لشئون الطب الوقائي يجتمع بقيادات صحة مطروح

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