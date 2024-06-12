الثانوية العامة 2024.. آراء الطلاب في امتحان الاقتصاد والإحصاء بالقليوبية

أنهى طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث عبر الطلاب أن امتحان الاقتصاد كان مناسبا لكنه كان يتضمن بعض النقاط التي تميز الطالب المتميز عن غيره، بينما جاء امتحان الإحصاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية نقاط من خارج المنهج، وهو ما رسم البهجة والفرحة على وجوه الطلاب والطالبات عقب الخروج من لجان الامتحانات.

وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، وفقا للجداول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة، وسط أجواء تأمينية مشددة من قبل رجال أمن القليوبية تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لتوفير حالة من الهدوء في محيط اللجان للطلاب.

وكان قد أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتي انطلقت الإثنين الماضي الموافق 10 يونيو 2024 ومستمرة حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، ومؤكداً على ضرورة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام امتحانات الثانوية العامة.

وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش ووجود طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

واطمأن على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتتم الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

ومن جانبها أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمحافظة القليوبية بلغ 48541 ويؤدون امتحاناتهم أمام 105 لجان عامة، منها لجنة للمكفوفين ولجنة لـ Stem في 12 إدارة تعليمية.