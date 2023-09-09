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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة.. نانسي بيلوسي تكشف دافع ترشحها لإعادة انتخابها وعمرها 83 عامًا

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
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أعلنت الزعيمة الديمقراطية السابقة نانسي بيلوسي، 83 عامًا، نية الترشح لإعادة انتخابها كنائبة عن كاليفورنيا، وهي تحتفظ بنفوذ كبير في الكابيتول هيل الذي تشغل مقعدا فيه منذ العام 1987، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت بيلوسي التي تعتبر شخصية بارزة في السياسة الأمريكية، يوم الجمعة، على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) إنه "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع"، مشيرة إلى أنّه "لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".

وجاء إعلان بيلوسي في وقت تشهد فيه أمريكا جدلًا ساخنًا بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إنّ الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عامًا، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عامًا.

هذا وكانت بيلوسي أول امرأة تتبوّأ منصب رئيسة مجلس النواب. وفي نوفمبر الماضي، تخلّت عن منصب زعيمة الديمقراطيين في المجلس، مُعلنة أنها تريد "ترك المجال لجيل جديد".

يشار إلى أن بيلوسي قد اُعتبرت لفترة طويلة الشخصية الثالثة في الدولة الأمريكية، وقد تمّ انتخابها لأول مرة لمنصب "رئيسة مجلس النواب" في العام 2007.

الولايات المتحدة نانسي بيلوسي إعادة انتخابها
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