تكريم الفنان عثمان محمد علي في مهرجان المسرح العربي

افتتح مساء اليوم مهرجان المسرح العربي بمكتبة الإسكندرية بدورته الرابعة حيث كرمت ادارة المهرجان الفنان عثمان محمد علي.

وقال الفنان عثمان محمد علي في كلمته اثناء التكريم إنه من الجميل أن يكرم الفنانين في حياتهم والأجمل أن يكون التكريم من الأكاديميات المتخصصة ومن زملاءه الفنانين طلاب هذه الأكاديميات.

وأكد أنه سعيد بما قدمه خلال مسيرته من أعمال عدة، مشيراً إلى أن التكريم من معهد الفنون المسرحية بالإسكندرية التي تعد مدينته هو أمر خاص ومميز له، بالإضافة إلى أن الدورة تحمل إسم الفنان المميز ماجد الكدواني وهو ما أسعده أكثر.

عثمان محمد علي

وتحمل الدورة الرابعة اسم الفنان ماجد الكدواني ويتم خلالها تكريم الفنانين عثمان محمد علي، وحسام داغر خلال حفل الافتتاح بالإضافة إلى كريم الحسيني وهاجر الشرنوبي خلال حفل للاختتام، ويتم تخصيص جائزة أفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر، وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وتبدأ العروض المسرحية الخاصة بالمهرجان بدء من غد السبت وحتى يوم الإثنين 18 سبتمبر، وهو نفس يوم حفل الاختتام والذي سيكون في مسرح سيد درويش.