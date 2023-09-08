«فيفا» يكشف موعد إعلان المرشحين لجوائز «ذا بيست» 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، عن موعد إعلان أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في العالم (ذا بيست) لعام 2023.

كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، آخر من توج بجائزة ذا بيست كأفضل لاعب في عام 2022، بعدما قاد منتخب بلاده لحصد لقب بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وأعلن «فيفا»، أن التصويت للمرشحين لجوائز الأفضل في العالم للرجال (أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس مرمى)، بناءً على ما قدموه خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وفي جوائز السيدات، يأتي التصويت بناء على ما قدمته المتنافسات في الفترة من 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات.

ويتم اختيار المرشحين لجائزة بوشكاش، لأفضل هدف، في الفترة بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023، وسيتم فتح باب التصويت لهذه الجائزة يوم 21 سبتمبر.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني أن التصويت على جوائز الأفضل (ذا بيست)، ينطلق يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن التصويت يبدأ عبر منصاته الرقمية يوم 14 سبتمبر، حينما يتم الإعلان عن المرشحين المختارين للتنافس على جوائز ذا بيست.