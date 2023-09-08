زمالك 2009 يهزم وادي دجلة بثلاثية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2009 على وادي دجلة بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الأخير بالتجمع الأول، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ أحمد إبراهيم "هدفين" وعمر رضا.

وسيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة، وخلقوا فرص عديدة تكللت في تسجيل هدفين بالشوط الأول، وهدفا في الشوط الثاني بجانب إضاعة بعض الفرص المحققة على المرمى.



ويقود فريق 2009 كل من؛ إسلام عادل المأمور مديرا فنيا، إسماعيل نوح آدم و حسن لطفي مدربين مساعدين، وليد عبد الكريم مدربا لحراس المرمى، أشرف محمود إصابات وتأهيل، أحمد محارب إداريا، يوسف سيد عاملا للمهمات.