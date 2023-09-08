بريطانيا تحيي ذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث الثانية

توفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن سبتمبر الماضي عام 2022، حيث بلغة من العمر 96 عامًا، في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث تقضي موسم الصيف كالعادة وتم الإعلان عن فترة حداد وطني، حيث انتظر مئات الآلاف من البريطانيين لساعات طويلة في طوابير لوداع ملكتهم التي حكمت لفترة طويلة جدًا ومهمة في تاريخ الملكية البريطانية.

بدأت المملكة المتحدة والأمم الأربعة عشرة التي يرأسها العاهل البريطاني صفحة جديدة في تاريخها، حيث تولى تشارلز الثالث العرش في سن متقدمة، حيث يبلغ الآن 74 عامًا.

بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الملكة، لن تُقام مراسم عامة كبيرة. بدلاً من ذلك، زار الملك وزوجته كاميلا المقيمين حاليًا في بالمورال كنيسة كريستي كيرك الصغيرة، التي عُرفت بأنها مكان صلاة الأسرة الملكية منذ عهد الملكة فيكتوريا. شاركا في صلاة ثم تحدثا مع موظفي الدارة الملكية الذين تجمعوا في محيط الكنيسة.

وقام ولي العهد الأمير وليام وزوجته كاثرين، بكتابة تدوينة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) ليعبرا عن حنينهما وقالا: "نتذكر اليوم الحياة الاستثنائية والإرث الذي تركته الملكة إليزابيث الراحلة. كلنا نشتاق إليك".

ومن المقرر أن يشاركا في مراسم دينية خاصة في ويلز في كاتدرائية سانت ديفيدس في المدينة التي تحمل الاسم نفسه والتي زارتها الملكة الراحلة في عام 1955.

وتم إطلاق طلقات مدفع من متنزه هايد بارك وبرج لندن، وأُعلن حداد عام في بريطانيا. تأتي وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد حكم استمر لأكثر من 69 عامًا، مما يجعلها الملكة الأطول حكمًا في تاريخ المملكة المتحدة.

تحت حكم الملك تشارلز الثالث، تستعد المملكة المتحدة لمرحلة جديدة. تشارلز، الذي تولى العرش بعد وفاة والدته، يُعتبر أحد أعضاء العائلة المالكة الأكثر خبرة وقد تلقى تدريبًا طويلًا للقيام بواجباته الملكية. من المتوقع أن يستمر تشارلز في رعاية العائلة المالكة وأداء مهامه الملكية وفقًا للدستور المعتمد.

وبهذا الحدث التاريخي، تدخل المملكة المتحدة في فترة جديدة من تاريخها تحت حكم ملك جديد، ومن المتوقع أن تواصل المملكة المتحدة لعب دور مهم على الساحة العالمية في السنوات القادمة.