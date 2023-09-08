وفاة الأم المثالية لعام 2019 في الدقهلية بعد صراع مع المرض

توفيت السيدة وفاء سيد أحمد محمد السرسي، الحاصلة على المركز الثالث في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2019 والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي عن عمر يناهز الـ85 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأعلن العميد حاتم طه، مدير ادارة مرور دمياط ونجل الراحلة، عبر منشور على حسابة بموقع التواصل الإجتماعي وفاة والدتة وتشييع الجثمان بقرية شبرا سندي التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وتعد قصة السيدة وفاء، من القصص الملهمة للمثابرة والنجاح وتربية الأبناء حيث كانت الابنة الكبرى لوالديها على 7 إخوة، ورفضت الزواج حتى تستطيع مساعدة أمها وأبيها، وتزوجت في سن متأخرة من رجل أرمل يعول 4 أبناء، أكبرهم 11 عاما بعدما توفيت زوجته الأولى أثناء ولادة ابنتها الصغرى.

وكان الزوج يسافر ويترك الأم مع أولاده نظرًا لظروف عمله ظلت ترعى أولاده ثلاث سنوات حتى رزقها الله بابنتها الكبرى وبعدها بثلاث سنوات رزقت بالابن الثاني لها.

وعملت الراحلة والحاصلة على الابتدائية، بمشروع صغير لكي تزيد من دخل الأسرة فقامت بصناعة الطباشير بقوالب يدوية بجانب رعايتها للأبناء. توسع المشروع واستعانت بعدد من نساء القرية الفقراء والأرامل لتساعدهم على الكسب والرزق.

وبعد وفاة زوجها إثر أزمة قلبية ترك لها حملًا ثقيلًا ابنتها الكبرى 5 سنوات، والابن 4 شهور، وبعد أربعة شهور طلبت جدة أبناء الزوج أن تضم أبناء ابنتها المتوفاة إليها فقد أشفقت عليها من الحمل الثقيل.

وكان معاش الزوج صغيرًا جدًا 46 جنيها يوزع على الأبناء الستة. توسعت الأم في مشروعها بزيادة العمالة النسائية لتساعد أسرتها في تلبية احتياجاتهم، وكانت ترسل لأبناء زوجها جميع احتياجاتهم من مال وطعام فكان هناك ترابط بين جميع الأبناء بالرغم من وفاة الأب.

وكانت الأم أيضا ترعى ولديه تخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس طب بشرى وأصبحت تقتدي بأمها في المشاركة المجتمعية فأصبحت عضوا في جمعية خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين، بينما تخرج الابن الثاني فى كلية الشرطة وحصل على دكتوراه في العلوم الشرطية ويعمل مديرًا لإدارة مرور دمياط.