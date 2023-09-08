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الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

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استقرت  أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة  بعد زيادتها أمس  بقيمة 20 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الخميس  7 أغسطس 2023 في محلات الصاغة وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد.

وبلغ سعر عيار 21 حوالي 2205 جنيهات للشراء و 2215 جنيه للبيع وعيار 24 نحو 2520 جنيها للبيع و2531 جنيها للبيع.


ووصل سعر عيار 18 لنحو 1890 جنيها للبيع و1899 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1470 جنيها للبيع و1477 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 17.64 ألف جنيه للبيع و 17.72 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 78.4 ألف جنيه للبيع و 78.73 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.52 مليون جنيه للبيع و 2.531 مليون جنيه للشراء.

اسعار الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس سعر الجنيه
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