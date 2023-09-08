استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 08:54 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة بعد زيادتها أمس بقيمة 20 جنيها في نهاية تعاملات اليوم الخميس 7 أغسطس 2023 في محلات الصاغة وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد.

وبلغ سعر عيار 21 حوالي 2205 جنيهات للشراء و 2215 جنيه للبيع وعيار 24 نحو 2520 جنيها للبيع و2531 جنيها للبيع.



ووصل سعر عيار 18 لنحو 1890 جنيها للبيع و1899 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 1470 جنيها للبيع و1477 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 17.64 ألف جنيه للبيع و 17.72 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 78.4 ألف جنيه للبيع و 78.73 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.52 مليون جنيه للبيع و 2.531 مليون جنيه للشراء.