طلب التحريات في إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول إصابة ٧ أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي اتجاه أكتوبر، وتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث، بالتزامن مع الاستعلام عن الحالة الصحية المصابين تمهيدا لسؤالهم عن سبب الحادث.

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 أشخاص.

انفجار الإطار

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أثناء سير ميكروباص على الطريق الأوسطي بدائرة القسم انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى انقلابها وإصابة 7 أشخاص من مستقليها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.