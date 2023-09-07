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الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 95999 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 95999 مخالفة
ضبط 95999 مخالفة مرورية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 95999 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (38552) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (1124) مخالفةالسير بدون تراخيص.
 (15) مخالفة موقف عشوائى.
 (5) مخالفات شروط التراخيص.
 (1927) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

ضبط المرور حملاتها المرورية خلال 24 ساعة ضبط 95999 مخالفة مرورية متنوعة
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