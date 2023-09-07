الصحة: وسائل تنظيم الأسرة آمنة ولا تسبب أي ضرر

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون مستمرة حتى الغد 8 سبتمبر.

وأضاف حسن خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، اليوم الخميس، أن المؤتمر يتضمن 65 جلسة حوارية، ويشهد حضور مكثف من المصريين والأجانب، ويتم تناول عدد ضخم من الملفات المتعلقة بقضية الزيادة السكانية، كوسائل تنظيم الأسرة.

وتابع أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف السكان والتنمية يعطيه زخم، حيث هناك ترابط بين السكان والتنمية، وشعور المواطن بثمار التنمية مرتبط بخفض معدل التنمية السكانية، وهو ما سيساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن.

واستكمل أن وسائل تنظيم الأسرة آمنة، ولا تسبب أي ضرر صحي للمرأة، ما دام يتم استخدامها بالطريقة السليمة، وتوفرها الوزارة مجانا للمرأة، في حين أنه عند شراؤها من صيدلية خاصة قد يصل سعر بعض الوسائل إلى 1000 جنيه.