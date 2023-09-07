السبت.. مكتبة الإسكندرية تُنظم معرضًا لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري بقطاع التواصل الثقافي، معرض "معًا..للحرف اليدوية" لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للحرف اليدوية والأشغال الفنية في دورته الأولى، وذلك يوم السبت المقبل 9 سبتمبر 2023، في تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة.

يفتتح المعرض الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور مجموعة من الادباء والمثقفين والفنانين والشخصيات العامة.

يضم المعرض مجموعة من الأشغال الفنية والحرفية واليدوية من صنع أبطالنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والتي تشمل الرسم والنحت والخياطة والخزف وصناعة الأثاث والكروشيه والشموع والنسيج والحلي والجلود وغيرها من الفنون اليدوية، ويستمر المعرض في الفترة من 9 وحتى 11 سبتمبر 2023.

يشتمل برنامج المعرض على مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث تحيي فرقة "شمس الحياة" للموسيقى والغناء لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة لصاحبها محسن صادق، حفل الافتتاح، كما تقدم فرقة "كالوس المسرحجية" لمؤسسها تامر فؤاد عرضًا مسرحيًا في اليوم الثاني، ويتخلل ذلك مجموعة من الورشة التعليمية والتدريبية، وتُختتم الفعاليات مع حفل موسيقي وغنائي رائع للفنانة سارة الراوي.