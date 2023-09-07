موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي بيراميدز، إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الأحد 17 سبتمبر الجاري، في الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة الرواندية كيجالي، الرابعة بتوقيت القاهرة، على استاد كيجالي بيلي، وهو أحد ملاعب الشعب الصناعي.

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من بوركينا فاسو بقيادة الحكم جون أوتارا، ويعاونه مواطنه سيديو تياما المساعد الأول، ولوين دوفينتي المساعد الثاني، والحكم الرابع مادو بينواه، والمراقب لويلس جبرمايكل من دولة إريتريا.

يذكر أن المباراة تسجل المشاركة التاريخية الأولى لنادي بيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حل وصيفا للدوري المصري خلال الموسمين الماضيين.