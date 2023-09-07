"الدفاع الروسية" تعلن تدمير 4 مُسيرات أوكرانية

الخميس 07/سبتمبر/2023 - 09:21 ص

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، فجر اليوم الخميس، 4 طائرات بدون طيار أوكرانية في أجواء ثلاث مناطق روسية هي مقاطعات موسكو وروستوف وبريانسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابى بثلاث مسيرات على أهداف فى الأراضى الروسية.

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوى المناوبة دمرت مسيرتين منها فوق أراضى روستوف وأخرى فوق منطقة رامنسكي في مقاطعة موسكو.

وأكد عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، فى تصريحات صحفية - أنه لم تقع إصابات أو أضرار في موقع سقوط حطام المسيرة.

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت الاثنين الماضى، تدمير أربعة زوارق حربية أمريكية الصنع تقل قوات أوكرانية كانت متجهة نحو منطقة طرخانكوت غرب شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن طائرات البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود دمرت أربعة زوارق عسكرية أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال أوكرانية وذلك في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية كثفت في الفترة الأخيرة هجماتها في محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.