الإمارات تُؤكد دعمها للدول الإفريقية لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ

أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ومسئولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف "COP28" مريم بنت محمد المهيري، وقوف الإمارات جنبا إلى جنب مع إفريقيا لمساعدة دول القارة على تأمين الاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ.

أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ومسئولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف "COP28" مريم بنت محمد المهيري، وقوف الإمارات جنبا إلى جنب مع إفريقيا لمساعدة دول القارة على تأمين الاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية مستدامة ومكافحة تغير المناخ.

جاء ذلك خلال كلمتها أمام القمة الإفريقية للمناخ 2023 التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي؛ حيث دعت المهيري الحكومات الإفريقية إلى القيام بدور ريادي من خلال التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي" الأول من نوعه، والذي أطلقته المهيري خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2023 (لحظة التقييم) التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما في يوليو الماضي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء.

وقالت المهيري إن أحد أهداف الإمارات خلال القمة الإفريقية للمناخ ومؤتمر الأطراف "COP28" هو التركيز على التمويل المناخي الشامل، موضحة أن إعادة تنظيم التمويل المناخي وزيادته سيدعم مسيرة انتقال إفريقيا نحو نظم غذائية مستدامة للمستقبل.

وسلطت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الضوء على دور بلادها في جمع كافة الأطراف تحت مظلة "COP28"، مشددة على نجاح البرامج متعددة الأطراف التي تقودها الدولة مع شركائها العالميين بما في ذلك "تحالف القرم من أجل المناخ" و"مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ"، داعية الدول الإفريقية وأصحاب المصلحة في النظم الغذائية على المشاركة في مثل هذه المبادرات التحولية.

وعلى هامش مشاركتها، التقت المهيري بنائب الرئيس الكيني ريغاثي جاشاجوا؛ حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين لتعزيز برنامج الوجبات المدرسية في كينيا، وحفز بناء نظم غذائية مستدامة للمستقبل عبر تبني إجراءات صديقة للمناخ.