30 لاعبًا مرشحون لجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح وعودة ميسي وغياب رونالدو

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، مساء اليوم الأربعاء، القائمة الكاملة لأسماء اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب في العالم) عن موسم 2022-2023.

ويقام حفل توزيع جوائز الـ«بالون دور» الكرة الذهبية في 30 أكتوبر المقبل، على مسرح دو شاتلييه في العاصمة الفرنسية باريس.

وتعلن المجلة الشهيرة خلال هذا الحفل عن، الفائزين بجائزة الكرة الذهبية، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، بجانب البالون دور للسيدات لأفضل لاعبة في العالم عن الموسم المنقضي.

وتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية، وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ انضمامه للريدز في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وشهدت القائمة، عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، للمنافسة بعد غيابه عن نسخة العام الماضي.

بينما غاب أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن قائمة المرشحين للجائزة، فيما لم يتواجد البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني، على أن يظهر الحارس المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني السابق والهلال السعودي الحالي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على البالون دور.

محمد صلاح

المرشحون لحصد جائزة الكرة الذهبية

المصري محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

الكاميروني أندريه أونانا - مانشستر يونايتد الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيما - اتحاد جدة السعودي

الألماني جمال موسيالا - بايرن ميونخ الألماني

الكرواتي جوسكو جفارديول - مانشستر سيتي الإنجليزي

الإنجليزي جود بيلينجهام – ريال مدريد الإسباني

الفرنسي راندال كولو مواني – باريس سان جيرمان الفرنسي

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال الإنجليزي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

البرتغالي برناردو سيلفا – مانشستر سيتي الإنجليزي

الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا – نابولي الإيطالي

الإيطالي نيكولو باريلا – إنتر ميلان الإيطالي

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا الإنجليزي

البرتغالي روبن دياز – مانشستر سيتي الإنجليزي

النرويجي إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي

المغربي ياسين بونو – الهلال السعودي

الأرجنتيني جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي الإنجليزي

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال الإنجليزي

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد الإسباني

الألماني إلكاي جوندوجان – برشلونة الإسباني

البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة الإسباني

الأرجنتيني ليونيل ميسي - إنتر ميامي الأمريكي

الفرنسي أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد الإسباني

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان الإيطالي

الإسباني رودري - مانشستر سيتي الإنجليزي

الكرواتي لوكا مودريتش - ريال مدريد الإسباني

الكوري الجنوبي كيم مين جاي - بايرن ميونخ الألماني

الفرنسي كيليان مبابي - باريس سان جيرمان الفرمسي

الإنجليزي هاري كين - بايرن ميونخ الألماني

النيجيري فيكتور أوسيمين - نابولي الإيطالي.