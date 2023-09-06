محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من مقاطعة شاندونج الصينية لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بمكتبه اليوم، وفدا من مقاطعة شاندونج الصينية برئاسة لي هونج، وبحضور يانغ يي القنصل العام لدولة الصين، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء، رحب الشريف بالوفد الصيني على أرض الإسكندرية، مؤكدا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، ومشيرا إلى الأهمية الحضارية والتاريخية والتراثية لمدينة الإسكندرية.

هذا وأثني محافظ الاسكندرية على زيارته لدولة الصين وزيارته لمقاطعة سيشوان منذ شهرين، مشيرًا إلى أنه زار خلالها العديد من المشروعات الكبري والشركات، وأبدى اهتمامه بفتح باب التعاون للاستثمار في مثل هذة المشروعات.

من جانبها، شكرت لي هونج السيد المحافظ على حفاوة الاستقبال. وأعربت عن سعادتهم بتواجدهم بمدينة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تتميز بالعديد من المقومات الجمالية.



وأكدت على اهتمامهم بتعزيز التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شاندونج، مشيرة إلى أوجه الشبه الذي يجمع بين الإسكندرية والمقاطعة، موضحة أن المقاطعة هي مدينة ساحلية وزراعية وصناعية واقتصادية وثقافية وتعداد سكانها ما يقارب 100 مليون نسمة، وبها النهر الأصفر مثل نهر النيل ومساحتها تبلغ 160 ألف كيلو متر مربع، وتحتل المركز الثالث في الصين كمدينة اقتصادية، وبها 2 ميناء، وهي مسقط رأس الحضارة الصينية ومهد الحضارة الكنفوشية وبها 4 مواقع من ضمن التراث العالمي.