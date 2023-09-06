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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

براءة الفنانة إيمى سالم من تهمة تبديد شيكات بالجيزة

إيمي سالم
إيمي سالم
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قضت محكمة مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، ببراءة  الفنانة إيمان سالم المعروفة إعلاميًّا بـ"إيمي سالم"، خلال جلسة معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

صدر الحكم،  برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط.

واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة لـ عبدالحفيظ الديب محامي الفنانة والذي طلب الاستعلام من الشهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بكحت الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى، وعنوان السكن الخاص بها لاخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

وأضاف دفاع الفنانة ايمى سالم في حديثه للمحكمة أن الموضوع ليس قيمة الشيك وانما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتى.

فيما قالت الفنانه ايمان سالم للقاضي: "والله ما اعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانه إيمان سالم، غيابيًا بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 الف جنية.

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