ثقافة الدقهلية تقدم محاضرات توعوية حول أضرار الإدمان على الشخص والمجتمع

قدم فرع ثقافة الدقهلية عددا من المحاضرات واللقاءات التوعوية حول أضرار الإدمان على الشخص والمجتمع، ضمن برامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وفي مكتبة دماص عقدت محاضرة عن "أضرار الإدمان" تحدث بها الكاب مصطفى يوسف عن مجموعة العادات السلوكية التي يقوم بها الشخص بشكل مستمر ويصعب عليه التخلص منها لعدة أسباب لتتحول لإدمان سلوكي، وذكر أنواع الإدمان ومنها الإدمان السلوكي والطعام، والمخاطر، إدمان الجراحات التجميلية، وألعاب الفيديو، والتسوق، والإنترنت، والقمار، والأضرار الكبيرة الناتجة عن الإدمان.

وفي السياق نظم قصر ثقافة البرامون محاضرة بعنوان مكافحة الادمان، تحدثت بها د. عفت عبد الواحد موضحة أنه يجب عرض المريض على طبيب متخصص لتشخيص حالته، والتأكد من إجراء المريض للعلاج، وفق خطة للعلاج، ثم قدمت عددا من نصائح التوعية بمخاطر الادمان، تعلم طرق صحية للتعامل مع الاضطرابات النفسية، ومنها الابتعاد عن أصدقاء السوء والمدمنين التعرض للسكتات الدماغية وتوقف القلب، فشل العلاقات الزوجية وحدوث الطلاق، الفصل من العمل أو الدراسة.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، ومن ناحية أخرى نظم بيت ثقافة تمي الأمديد محاضرة بعنوان "غسيل الأموال" تحدث بها صبري عيد أحمد معرفا إياها بأنها الأموال المتحصلة من جريمة أصلية وقام مرتكبها عمدا بإخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره، وتحدث المحاضر عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة غسل الأموال.

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