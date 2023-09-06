إصابة وزيرة الخارجية الفرنسية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الأربعاء، عن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكتبت كولونا - عبر تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقا) - "جاءت نتيجة اختبار (كوفيد-19) الخاصة بي إيجابية، لن أشارك اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كإجراء احترازي".

وقد أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية في أول سبتمبر الجاري، أنه تم رصد أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد (BA.2.86)، المعروف باسم "بيرولا"، لأول مرة في فرنسا، وذلك في إقليم "أوب" بشمال شرق البلاد.

ويعد المتحور الجديد بيرولا BA.2.86 أحد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها مؤخرا، وأضيفت إلى قائمة المتغيرات الخاضعة للمراقبة لدى منظمة الصحة العالمية.