تدريبات إضافية لسيف الجزيري استعدادا للقاء أرتا سولار الجيبوتي

خاض التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك، تدريبات بدنية إضافية اليوم الأربعاء عقب انتهاء التقسيمة في إطار البرنامج التدريبي الموضوع للاعب لتجهيزه للفترة المقبلة.

ويعتمد أوسوريو مدرب الزمالك على الجزيري كمهاجم أساسي مع الفريق الأبيض ثم يأتي ناصر منسي في المرتبة الثانية.

الجزيري من تدريب الزمالك اليوم

ويبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الخميس أول ودياته استعدادا للموسم الجديد؛ وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد.

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الاثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.