بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 24ر10 نقاط ليبلغ مستوى 11ر6933 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0%، جراء تداول 8ر159 مليون سهم نفذت عبر 9093 صفقة نقدية بقيمة 6ر37 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 21ر16 نقطة ليسجل 27ر5672 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0% من خلال تداول 8ر73 مليون سهم عبر 3302 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 03ر20 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 39ر7601 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0% من خلال تداول 86 مليون سهم عبر 5791 صفقة بقيمة 2ر26 مليون دينار.