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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المغرب: القبض على 3 أشخاص متلبسين بالتحضير لعملية هجرة غير مشروعة

عناصر من قوات الأمن
عناصر من قوات الأمن المغربية
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ألقت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة طانطان القبض على ثلاثة أشخاص لتورطهم في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر.

وقد جرى القبض على المتورطين، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة، وأسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على سلاح أبيض وسيارة رباعية الدفع يشتبه في استعمالهما.

وبالتحري عن المتورطين في العملية تبين أن اثنين منهم مطلوبان على ذمة قضايا أخرى مماثلة تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة وترويج المخدرات، وقد تم التحفظ عليهم إلى حين انتهاء التحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

المغرب الاتجار بالبشر المخدرات
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