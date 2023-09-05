سيف النصر: كلمة الرئيس السيسي كانت كاشفة لتحديات الزيادة السكانية

أكد محمد سيف النصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت واضحة وكاشفة للتحديات التي تواجهة الدولة المصرية بسبب الزيادة السكانية.

وأضاف سيف النصر، خلال تصريحات صحفية، أن القضية السكانية هي ليست قضية اسرية فقط، ولكنها قضية اقتصادية لانها تستنفذ موارد الدولة، الزيادة السكانية في مصر تمثل أزمة كبيرة، حيث إنه لا يجود توازن بين النمو الاقتصادي والسكاني.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلي أن القضية السكانية أصبحت علي رأس أولويات المجتمع المدني، مشددا علي ضرورة أن يكون هناك تواصل بين جميع مؤسسات المجتمع المدني والدولة لمواجهة هذه القضية.

وأوضح أن مشكلة الزيادة السكانية أصبحت تلتهم معدل النمو الاقتصادي وتشكل عبئًا على الدولة، حيث أنها اصبحت تلتهم التنمية التي حدثت فى مصر خلال السنوات الأخيرة.